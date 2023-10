Omicidio Willy | la notizia sui fratelli Bianchi spiazza tutti

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) – Ricorderetela drammatica storia diMonteiro Duarte. Il ragazzo è morto la notte del 6 settembre 2021, ucciso da un branco di giovani a Colleferro, alle porte di Roma, pestato selvaggiamente soltanto per aver difeso un amico. Sulla condanna ai, coinvolti nella rissa, ci sono delle novità: i giudici della Corte d'Appello di Roma hanno concesso ai due delle attenuanti. (continua a leggere dopo le foto) La condanna è stata fissata a 24 anni di carcere e non più all'ergastolo, come stabilito in primo grado nel processo per l'diMonteiro Duarte. La ragione? Marco e Gabriele ...