Omicidio di Maurizio Gucci | storia e movente del delitto commesso da Patrizia Reggiani

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)di. Erano la coppia più bella del mondo, come in tanti definivano. La famiglia famosa nel campo della moda internazionale è stata macchiata e marchiata per sempre da uno degli episodi di cronaca più noti dellaitaliana e che fa discutere ancora a distanza di tanti anni. Ladell’dierano chiamati come “la coppia più bella del mondo”. La scintilla tra i due scattò ad una festa nel 1971. Lei era vestita di rosso fuoco e attirò subito l’attenzione dell’ereditiere, che la volle conoscere per la ...

L'diGucci L' assassinio diGucci sconvolse l'Italia di metà anni '90, sia per la notorietà della vittima che per le modalità con le quali venne posto in atto. Il 27 Marzo ...

Il processo - Duplice omicidio a Castrovillari, a uccidere Maurizio Scorza e la fidanzata forse due killer LaC news24

Duplice omicidio Scorza-Hedhli, i killer potrebbero essere due Corriere della Calabria

House of Gucci sbarca in prima serata su Rai 1. Il film è stato girato tra ville di lusso sul Lago di Como, palazzi storici meneghini, quartieri ...Una famiglia distrutta in un incidente a Palestrina. Lo chef Maurizio Ponzo e la moglie sono morti, i figli sono gravi.