Oltre 1 200 morti in Israele | neonati decapitati in un kibbutz

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)prepara l’offensiva totale da terra su Gaza e schiera 300 mila riservisti a sud del Paese dopo che nella notte le forze di difesa israeliane hanno colpito centinaia di “obiettivi” a Gaza. Ottanta luoghi sono stati colpiti nel quartiere di Beit Hanon, una città all’estremità nordorientale della Striscia,450 nel quartiere di Al-Furqan, altri 70 nel quartiere di al-Daraj, in luoghi che, secondo l’esercito israeliano erano utilizzati da Hamas per dirigere attacchi contro. L’obiettivo militare diè quello di distruggere le capacità militari di Hamas, ha detto il portavoce delle forze di difesa israeliane, il tenente colonnello Conricus: la missione è “assicurarsi che Hamas, alla fine di questa guerra, non abbia alcuna capacità militare con cui poter minacciare o uccidere civili ...