Olanda vs Francia | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Gara valida per la settima giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024. Gli orange cercano punti preziosi per consolidare il secondo posto, ma non sara’ facile contro i i transalpini che hanno vinto tutte le partite.vssi giocherà venerdì 13 ottobre 2023 alle ore 20.45 presso la Johan Crujiff Arena di Amsterdam.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo un inizio difficile, i tulipani si sono rimessi in carreggiata riuscendo a raggiungere il secondo posto con 9 punti in 4 partite, , alla pari con la Grecia se in condominio con la Grecia. Nell’ ultimo turno la squadra di Koeman ha battuto l’ Irlanda in trasferta per 2-1. Percorso netto, invece, per i vice campioni del Mondo, che guidano il girone a punteggio pieno con 15 punti in 5 partite. La squadra di Deschamps ha già ...