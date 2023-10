(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Via libera delallodi bilancio e alla Nota di aggiornamento al Def. Entrambe le votazioni si sono concluse con 111 sì e 69 no. Per loè stato registrato anche un voto ...

Senato Usa - in aula con felpa e cappuccio : nuovo dress code non piace a repubblicani

Senato Usa - in aula con felpa e cappuccio : nuovo dress code non piace a repubblicani

Precluse risoluzioni presentate dalle opposizioni . L'delha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nadef 2023. Il disco verde e' arrivato con 111 si', 69 no e nessun astenuto. Risultano cosi' precluse le risoluzioni ...

Ok aula Senato a Nadef e scostamento con 111 sì e 69 no Agenzia askanews

Nadef: conclusa discussione generale, Aula Senato riprende alle 15 ... Borsa Italiana

Via libera anche del Senato, dopo quella della Camera, allo scostamento di bilancio e alla Nadef. L'Aula ha approvato a maggioranza assoluta così come richiesto, prima la richiesta all'autorizzazione ...Roma, 11 ott. (askanews) – Via libera del Senato allo scostamento di bilancio e alla Nota di aggiornamento al Def. Entrambe le votazioni si sono concluse con 111 sì e 69 no. Per lo scostamento è stato ...