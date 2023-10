Ocean’s Eleven | Margot Robbie e Ryan Gosling nel prequel?

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildipotrebbe averecome protagonisti. A pensare e sperare in questa possibilità è anche la Warner Bros, visto il successo ottenuto al botteghino da Barbie. A credere più di tutti nella realizzazione del progetto, però, è la produzione LuchyChap, creata proprio dainsieme a Tom Ackerley, Sophia Kerr e Josey McNamara. Proprio quest’ultimo ha fatto trapelare le poche notizie riguardanti il. Per ora si sa solo che la regia sarà affidata a Jay Roach mentre la sceneggiatura verrà firmata da Carrie Solomon. A questo ha aggiunto che il lavoro sarà svolto nel pieno rispetto del franchiste originale per non andare a mutare la sua natura. Per quanto ...

Margot Robbie e Ryan Gosling , dopo lo straordinario successo di Barbie , torneranno a dividere il set per il prequel di. Le riprese sarebbero dovute cominciare a giugno, in Francia, ma in seguito agli scioperi del sindacato sceneggiatori ed attori si sono perse le tracce sul progetto. Stando a quanto ...

