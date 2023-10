Occhio alla seconda riga | altro schiaffo de L' Unità a Israele | il titolo lascia di sasso | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ormai sta diventando un piccolo, e inquietante, format. Si parla de L', il quotidiano diretto da Piero Sansonetti, e dei titoli che propone sul caos in Medio Oriente, sull'attacco di Hamas ae sulla risposta di Gerusalemme. Dopo quello della viglia (sull'antiterrorismo che sembra terrorismo: ovvero,terrorista), ecco un secondo capitolo. Si parla dell'edizione del quotidiano in edicola oggi, mercoledì 11 ottobre. Il giorno precedente sono emerse le atrocità commesse nei kibbutz dai miliziani di Hamas: centinaia di morti, tra cui molti bambini, alcuni dei quali sgozzati (circostanza oggi smentita da entrambe le parti in conflitto). Insomma il fatto del giorno, nella sua atrocità e mostruosità. E sempre ieri, martedì 10 ottobre, l'Onu si era pronunciato contro l'embargo totale, poiché "proibito dal diritto ...