Curiosità: La psicologia cognitiva, anche detta cognitivismo, è una branca della psicologia applicata allo studio dei processi cognitivi, teorizzata intorno al 1967 dallo psicologo statunitense Ulric Neisser, che ha come obiettivo lo studio dei processi mentali mediante i quali le informazioni vengono acquisite dal sistema cognitivo, elaborate, memorizzate e recuperate.

Nuovo orientamento, i docenti sono chiamati a progettare: cosa fare e come. Consigli utili ed esempi pratici con l’esperta. GRATIS per docenti e Dirigenti, Secondaria I e II grado Orizzonte Scuola

“Unica”, dall'11 ottobre online la nuova piattaforma digitale per ... Miur

"Innovare l'orientamento. scegliere il futuro" alla Mole di Ancona l'evento per progettare in rete il futuro dei giovani. (ANSA) ...Online dall'11 ottobre la nuova piattaforma Unica per studenti e famiglie. L'obiettivo è facilitare la comunicazione scuola-famiglia ed essere un supporto per l'orientamento.