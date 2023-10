Nuovi sport olimpici a Los Angeles 2028 | quali speranze avrebbe l’Italia Ascesa nel lacrosse | baseball legato ai paisà

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) I tempi sono cambiati. Ad ogni Olimpiade si aggiungono a rotazione dei, alcuni deivengono confermati anche per l’edizione successiva, altri invece vengono ricordati come delle meteore di una sola estate. Pensiamo ad esempio al karate, inserito per i Giochi di Tokyo 2020 e poi subito estromesso. Chi invece ha avuto miglior sorte sono stati arrampicataiva e surf. Il Comitato Organizzatore di Losha proposto l’aggiunta di/cricket, flag football, cricket,e squash. Una decisione definitiva verrà presa dal CIO nella 141ma sessione che si svolgerà a Mumbai dal 15 al 17 ottobre. Si tratta di discipline oggettivamente poco conosciute alle nostre latitudini, dunque cosa dovremmo aspettarci ...