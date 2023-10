Nuovi progetti che legano Taranto al mondo

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le potenzialità della tecnologia e della trasformazione digitale sono sempre più visibili nella vita quotidiana di cittadini ed imprese. La Puglia e la provincia dinon sono certo immuni a questo cambiamento. Nessuna industria è immune a questo cambiamento, in Italia e nel. Come il settore di design e di arredamento che sfrutta le possibilità della tecnologia per creare prodotti innovativi come la lampada con lente ingrandimento. Ideale per lavorare in ambienti chiusi e con poca luce, queste lampade permettono di non affaticare occhi e vista mentre si controllano circuiti, componenti e gioielli. Un’altro settore che usa la tecnologia per il suo sviluppo e per raggiungere potenziali clienti in tutto ilè quello dell’energia rinnovabile. Un settore che può fare la differenza nell’industria della città di ...