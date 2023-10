“Nuovi concorrenti” GF | la notizia è di quelle boom | dopo tanto parlare | arriva da Signorini in persona

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il Grande Fratello di Alfonsonon deluderà le aspettative dei telespettatori. Lo sta già facendo. Per esempio nell’ultima puntata andata in onda è scattata la proposta a Jane Alexander di diventare una concorrente. E chi se l’aspettava? A giudicare dalla sua reazione nemmeno lei. Il colpo di scena èto lunedì serail confronto, accesissimo, con Beatrice Luzzi. Il conduttore ha chiamato la sua ospite vip nel confessionale e a quel punto ha proposto all’attrice di entrare nella Casa. Jane Alexander, emozionata, ha affermato: “Ma ti devo rispondere adesso? Guarda che due rosse cattive in una casa non le avete mai avute. Sto tremando”, la risposta di Jane Alexander, spiazzata ma anche emozionata per quell’invito. Nei prossimi giorni, dunque, deciderà se accettare la proposta di diventare una concorrente ufficiale. ...