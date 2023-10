Nuove borse urbane riciclate | riflettenti e ricostruite Freitag

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)– Photo credit: Oliver NanzigFrutto di un triplice riciclo, leday & night sono state concepite per durare particolarmente a lungo: la borsa a tracolla F670 WARREN, la tote con chiusura arrotolabile F680 ANDERSON e lo zaino F690 COSTON sono realizzati con un tessuto ricavato da bottiglie in PET, teloni usati nonché bandedi camion e sono pensati in maniera tale da poter essere riparati con estrema facilità I creatori didilavorano giorno e notte allo sviluppo di nuovi articoli e materiali. Per questi tre nuovi prodotti urbani da tutti i giorni, la F-Crew si è davvero data da fare: stavolta, infatti, i truck spotter non si sono solo ...