Nuoto | i convocati dell’Italia per il collegiale di Livigno | 16 azzurri al lavoro in altura

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In vista di una stagione agonistica densissima di eventi, la Nazionale italiana disi ritroverà per unin, che si terrà ada domenica 15 ottobre a sabato 4 novembre: saranno 16 gliin raduno in vista del via dell’annata che porterà alle Olimpiadi. A dicembre si disputeranno gli Europei 2023 in vasca corta ad Otopeni, in Romania, cui seguiranno a febbraio i Mondiali 2024 in vasca lunga a Doha, in Qatar, gli Europei in vasca lunga con data e sede ancora da definire, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e, a seguire, i Mondiali 2024 in vasca corta a Budapest, in Ungheria. Per il raduno deglilo staff sarà composto dai tecnici Matteo Giunta, Christian Minotti e Stefano Franceschi, dal medico federale Lorenzo Marugo, dai fisioterapisti Martin ...