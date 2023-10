Nunzia | buona la prima In Rai scatta il toto CDA | la Lega punta su Storace Floris re del martedì sera

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In Rai già si fanno i giochi per il prossimo CDA. Alle future candidature (come già anticipato in esclusiva) ci sta pensando Fratelli d'Italia e anche ladi Matteo Salvini non vuole essere da meno. A quanto siamo in grado di rivelare il Carroccio punterà tutte le sue carte su Francesco