Novità in rollout per Suoni e Registratore di Google; novità in arrivo per Android

Curiosità: Manifest è una serie televisiva statunitense ideata da Jeff Rake, in onda dal 24 settembre 2018 al 2 giugno 2023 (le prime tre stagioni sono andate in onda sulla NBC, mentre la quarta stagione viene distribuita su Netflix). La serie racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Nel cast principale sono presenti: Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.