Non vuoi addestrare l’AI con i tuoi dati | ma paghi Epik per avere l’#AIyearbook?

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Gli effetti delle serie tv sulla gente. O – se vogliamo – c’è anche la componente che nessuno di noi si è mai completamente distaccato dagli anni Novanta. Una nostalgia che, negli ultimi giorni, si è tradotta con l’utilizzo praticamente compulsivo dell’app, una piattaforma basata su un sistema di intelligenza artificiale generativa che, partendo dalle fotografie scattate e condivise dagli utenti, trasforma quelle stesse immagini attraverso uno stile tipico delle ambientazioni da film e serie tv americane degli anni Novanta. Code di cavallo, occhiali con montature improbabili, accessori di moda con tante scritte e con numeri a caratteri cubitali stampati. Mentre all’estero l’app spopola da un po’, in Italia in questi ultimi giorni è salita alla ribalta in seguito al suo utilizzo da parte di personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo, che – cavalcando ...