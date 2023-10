Non riesco a credere che governo ed esercito israeliani siano stati colti di sorpresa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) di Fabio Grasso Probabilmente nelle mutande. Un nascondiglio perfetto o quasi. Ecco dove i terroristi di Hamas hanno tenuto nascosti i missili piovuti su Israele. Un nascondiglio pericoloso, trattandosi di missili ed essendo i terroristi, presumibilmente, uomini. Non ci sono ulteriori informazioni dal mainstream a parte il termine “terroristi”. Per cui è logico desumere chedi sesso maschile. Non sappiamo altro. E morta lì. Ma non importa. I terroristi, si sa, sono disposti a tutto pur di raggiungere i loro obiettivi. E, in questo caso, disposti a rischiare il fondoschiena pur di occultare, ai vigili occhi della sicurezza israeliana, queste pericolose armi a forma di maxi-supposte. Adesso ho proprio fatto il pieno di panzane di regime e mi sono allargato peggio di un dirigibile a furia di supercazzole da mandare giù. Orbene, essendo Gaza una specie di pollaio ...