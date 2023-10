“Non ha pagato | mi deve soldi” Federico Fashion Style umilia la vip della tv Lo rivela a Belve

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è stato uno degli ospiti di. Il parrucchiere dei vip è arrivato nel salotto di Francesca Fagnani, nella puntatatrasmissione in onda martedì 10 ottobre su Rai2, e uno degli argomenti clouchiacchierata con la padrona di casa è stato il coming out arrivato all’inizio di quest’anno. Sposato con Letizia Porcu e padre di Sophie Maelle,Lauri si è aperto alle telecamere dindo tanti aspettisua vita privata e lanciando qualche frecciatina. “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna… Ma ...