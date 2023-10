“Non entra nel programma” Ballando con le stelle 2023 | l’annuncio di Milly Carlucci mette fine a tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)con le, arriva la decisione. La nuova stagione del talent show diè pronta a ripartire, proiettando il pubblico italiano in una dimensione sempre unica e magica. Un cast denso di nomi gettonatissimi come quello di Carlotta Mantovan che solo di recente ha confermato la sua partecipazione: ildista alzando l’asticella delle aspettative. Ma cosa accade in al tavolo della giuria? Ecco la notizia uscita nelle ultime ore che tira in ballo un altro nome vip d’eccellenza tanto chiacchierato sulle pagine di gossip. Sonia Bruganelli fuori dacon le. Cosa accadrà nel tavolo della giuria? Sembra che i volti della scorsa edizione sarebbero pronti a ...