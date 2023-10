Non è un epurato Caso Fedez | la promessa dell' ad Rai

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ilfa ancora discutere. Dopo ildel Primo Maggio e il forfait a poche ore dall'intervista con Francesca Fagnani, si parla ancoraa possibilità di far apparire il rapper sulle reti del servizio pubblico. A parlarne è l'ad Rai Roberto Sergio. «non è un, è una persona che avrà spazio in Rai anche in futuro». È quanto afferma Roberto Sergio, ad Rai, nel corso'evento 'Ceo for Lifè in cui ribadisce che «il suo è unparticolare, nel senso che la notizia diche non partecipa a 'Belvè viene ufficializzata non quando la cosa accade ovvero dieci giorni prima del suo ricovero, ma casualmente durante il suo ricovero. Purtroppo, quando si tratta di Rai, c'è sempre la volontà o la ...