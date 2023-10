No! Questo ucraino non è stato arrestato per aver venduto armi NATO alla Palestina

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Circolano un testo e una foto per dimostrare che in Ucraina sarebbero stati arrestati dei funzionari corrotti, accusati diillegalmente. Nell’immagine si vede un uomo presumibilmente ammanettato, circondato dPolizia ucraina in quel che sembra un ufficio non ben identificato. Secondo la narrazione, l’Israele avrebbe arredei palestinesi conucraine. Si tratta dell’ennesima opera di propaganda a favore della Russia contro l’Ucraina. Per chi ha fretta Si parla di un uomo arrea Mukachevo per la presunta vendita di. L’uomo è il sindaco di Mukachevo, il quale ha ...

Curiosità:

Il no ( lett. "abilità") è una forma di teatro sorta in Giappone nel XIV secolo. È una forma d'arte poco accessibile, a differenza del kabuki che ne rappresenta la volgarizzazione. I testi del no sono costruiti in modo da poter essere interpretati liberamente dallo spettatore e ciò è dovuto in parte alla peculiarità della lingua che presenta numerosi omofoni. È caratterizzato dalla lentezza, da una grazia spartana e dall'uso di maschere caratteristiche.

No! Questo video non mostra dei paracadutisti di Hamas durante il ... Open

No! Questo ucraino non è stato arrestato per aver venduto armi ... Open

«Mai come in questo 2023 stampa e web si sono riempite di polemiche sul cosiddetto “trash televisivo”, un'espressione che a me ...Smentita la notizia che aveva placato le polemiche sulla diffusione delle riprese utilizzate per colpire la magistrata del tribunale di Catania Iolanda Apostolico. Nessun militare si accusato di sua s ...