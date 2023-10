No! Questo ponte non sta cadendo a pezzi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Circola un video in cui sembra che uncada a. «Massima urgenza fate girare» è l’unica informazione disponibile in un post che nel giro di 24 ore ha totalizzato oltre 42 mila condivisioni Facebook, un pessimo avviso per un eventuale problema da segnalare. Dove si trova quel? Quando è stato fatto il video? Siamo sicuri che non sia un viadotto pericolante? Per chi ha fretta Il video che circola via Facebook non riporta alcuna informazione sul luogo. Si tratta del viadotto di Ceriale sulla A10 (Liguria). In quell’area ci sono dei lavori in corso, iniziati il 4 ottobre 2023. I calcinacci che si vedono cadere dalnon sono dovuti a un cedimento, ma a un’attività controllata dagli operai. Analisi Ecco il post Facebook dove non viene riportata alcuna informazione a parte la scritta ...