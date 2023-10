No! Questa non è una donna israeliana bruciata viva a Gaza

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Unasarebbe stataè la narrazione diffusa sui social insieme a un video dove si vede effettivamente una giovane ragazza vittima di una folla inferocita che prima la pesta a sangue per poi darla a fuoco. L’audio che si sente è molto probabilmente arabo, ma non è quello originale del video. Si tratta di una vecchia ripresa che racconta tutt’altra storia e in un altro continente. Per chi ha fretta La folla del video sembra parlare in arabo. Nel video originale non parlano in arabo, ma in spagnolo. La scena riguarda una ragazza di 16 anni accusata di omicidio. L’episodio è avvenuto in Guatemala nel 2015. Analisi Ecco un reel condiviso via Facebook che riporta il video accompagnato con il seguente testo: Attenzione ...