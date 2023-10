No | De Laurentiis non “vuole” Antonio Conte sulla panchina del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La verità è che Aurelio Denondel: la verità e la spiegazione. No, Aurelio Denon “del. Non lo “” perchè rappresenterebbe di fatto un’ammissione di colpa. La colpa di non aver scelto adeguatamente la guida tecnica per quella che è la stagione più complicata, per mille motivi, della storia del. Non lo “” perchèè una bandiera della Juventus e sono note le sue dichiarazionifede bianconera di Giuntoli, che lo aveva appena aiutato a ...