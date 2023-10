Nio - Dalla torinese Comau nuove soluzioni per la produzione di motori

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Nio rafforza le sue attività industriali grazie all'aiuto della. L'azienda, specializzata in robotica e sistemi di automazione industriale, ha implementato una soluzione completa per automatizzare ladeia induzione e a magneti permanenti di terza generazione della Casa cinese. La fornitura. Laha fornito linee di assemblaggio per i propulsori, i riduttori e gli inverter, dispositivi per i test di collaudo, robot guidati da sistemi di visione 3D, nonché sistemi per la fornitura autonoma di materiale e il carico automatico degli utensili. La soluzione è stata progettata, insieme agli ingegneri della Nio, per supportare l'obiettivo di raggiungere entro la fine del 2024 una capacità produttiva annuale di 1 milione di unità.