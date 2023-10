Nicola Barraco de Le Iene svela un problema inaspettato sull' incidente di Mestre | Cosa c' è dietro?

Leggi su oggi-notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Oggi Notizie Una settimana fa, la serenità di, Venezia, è stata sconvolta da un evento drammatico. Un autobus carico di turisti è precipitato da un cavalcavia causando la morte di ben ventuno persone e ferendone altre quindici. Tuttavia, in mezzo a questo scenario d'orrore, sono emerse alcune figure eroiche che non hanno esitato a prestare soccorso., un giornalista de 'Le', ha avuto l'opportunità di intervistarli e raccontare le loro storie. I veri eroi diBujar Bucaj, Boubacar Tourè e Godstime Erheneden, tre semplici cittadini che si sono trovati nel luogo sbagliato al momento giusto, hanno dimostrato grande coraggio e solidarietà. Non sono soccorritori professionisti, ma gente comune che ha dato una mano in un momento di estrema necessità....