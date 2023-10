Netflix | addio all’abbonamento base in Italia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)cancella l’abbonamentoin. Senza pubblicità la sottoscrizione costa di più e nel 2024 non sono esclusi nuovi rincariOggi, di Claudio Plazzotta, pag. 17cancella inl’abbonamento, quello a 7,99 euro al mese e senza pubblicità. Gli attuali abbonati potranno andare avanti con quella tariffa, ma tenendo sempre attivo il contratto. Perché, in caso di disdetta e poi rientro inanche solo dopo un mese, verrebbero comunque considerati nuovi abbonati e quindi, come tutti gli altri, avrebbero accesso solo a tre piani tariffari: quello da 5,49 euro al mese ma con pubblicità; quello Standard da 12,99 euro; o quello Premium da 17,99 euro. A cui aggiungere 4,99 euro al mese per ogni cliente extra, al di fuori ...

Netflix e la stretta sugli account condivisi : «5 - 9 milioni di iscritti in più». E dice addio all’abbonamento più economico in Usa

Glamorous - “addio etero” : la nuova serie Netflix con Kim Cattrall dà uno scossone alle tematiche di genere in tv

Per i nuovi abbonati ae per gli utenti che riattiveranno la propria sottoscrizione. Il listino prezzi aggiornato della piattaforma streaming certifica che sono solo tre modalità per ...

Netflix dice addio al piano base senza pubblicità WIRED Italia

Netflix, nuovo aumento in Italia: maxi rincaro di 60 euro QuiFinanza

Non si ferma la corsa ai rincari delle piattaforme streaming. Oggi tocca nuovamente a Netflix, che ha deciso di eliminare anche in Italia una delle sue formule di abbonamento ...Netflix cancella in Italia l'abbonamento Base, quello a 7,99 euro al mese e senza pubblicità. Gli attuali abbonati potranno andare avanti con quella tariffa, ma tenendo sempre attivo il contratto.