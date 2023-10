Netanyahu prova a rimediare ai suoi errori | ma non ha capito che la sua carriera politica è già chiusa

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Golda Meir e Moshé Dayan non chiesero alle opposizioni di formare un governo di unità nazionale il 6 ottobre del 1973, quando apparve subito chiaro l’enorme errore strategico che avevano commesso, non prevedendo l’attacco militare congiunto di Egitto e Siria – che aveva distrutto le difese israeliane sul Canale di Suez e premeva drammaticamente sul Golan. Diressero la guerra alla testa del governo responsabile del disastro: la vinsero. Poi, finiti i combattimenti, si dimisero e chiusero sommessamente la loro. Invece, il 7 ottobre 2023 Bibi, appena apparso chiaro il disastro combinato dal suo governo che aveva tolto il presidio militare al confine di Gaza, ha chiesto alle opposizioni di formare un governo di unità nazionale. Si è cioè reso conto di non potere reagire alla più grave sconfitta militare e ...