NBA 2023 2024 | Gallinari torna in campo dopo l’infortunio | 15 punti al debutto in pre-season

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)circa 14 mesi ai box in seguito al grave infortunio al ginocchio patito con la maglia della Nazionale, Daniloto in. L’ala classe ’88 ha debuttato con la maglia degli Washington Wizards nel match di preNBA vinto dalla squadra capitolina agevolmente 145-82 sugli australiani dei Cairns Taipans. Il 35enne azzurro è sembrato già in ottime condizioni chiudendo con 15in poco più di 16 minuti, tirando 5/7 daldi cui 3/4 dalla lunga distanza e 2/2 ai liberi, con 4 rimbalzi, 3 assist e 1 recupero. SportFace.