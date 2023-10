“Nazionale italiano coinvolto nel calcioscommesse” | la nuova rivelazione di Corona

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Fabriziosi è lasciato andare ad unalegata aldopo quella di Fagioli Trema ancora la terra a Torino, sulla sponda bianconera della città: dopo il terremoto della passata stagione che ha visto la Juventus al centro dell‘inchiesta Prisma sulle plusvalenze, in questo ultimo periodo ci sono stati altri due scossoni. Il primo legato a Paul Pogba, che è risultato positivo al doping e ora si vede sospeso la propria attività calcistica; il secondo quello di Nicolò Fagioli, che nelle ultime ore è stato accusato di scommesse su piattaforme illegali. Il centrocampista bianconero, classe 2001, è indagato dalla procura di Torino nell’ambito di un’inchiesta su alcune piattaforma illecite di scommesse online. Il suo nome non è venuto fuori come organizzatore delle puntate, bensì come uno dei ...

Fano (PU) - Il FAI - Fondo per l'Ambiente- è una Fondazionesenza scopo di lucro, che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico. Oggi il ...

Italia-Malta, Bonaventura: "Speravo di tornare. Dedico la convocazione a mio padre" Sky Sport

Italia, Bonaventura: "Spalletti e Italiano sono simili. Io all'Europeo Perché no..." - Sportmediaset Sport Mediaset

Partita tirarissima contro la Slovenia ma i ragazzi nel finale tirano fuori l'orgoglio giusto per imporsi 3-2 (25-11, 25-20, 24-26, 23-25, 15-13) al tie break conqistando, per la prima volta per la no ...(Quotidiano Sportivo) Dal ritiro della Nazionale italiana, Giacomo Bonaventura ha preso la parola in conferenza stampa dove è tornato a parlare del Milan. Tra le domande poste al centrocampista ...