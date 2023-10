‘Nastro Rosa’ | la sede della Provincia si colora in occasione della campagna Lilt

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiVenerdì 13 Ottobre 2023 ladi Benevento si illuminerà di colore rosa in onorenazionale di prevenzione tumori “Nastro Rosafor Women 2023”, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal MinisteroSalute. “L’iniziativa – ricorda il Presidentedi Benevento, Salvatore Francione – ha l’obiettivo di sensibilizzare e di informare sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del carcinoma mammario e, come ogni anno, si celebra proprio nel mese di Ottobre col fine di responsabilizzare il target femminile a sottoporsi a ...