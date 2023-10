Nascondeva una pistola in cantina | arrestato 47enne

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La Polizia di Stato haun uomo di 47 anni perché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione. I Falchi della Squadra Mobile, con pervicacia investigativa, sono riusciti a risalire al presunto “proprietario” di una cartuccia inesplosa calibro 38 speciale rinvenuta, pochi giorni addietro, durante una perquisizione domiciliare che aveva portato all’arresto di un giovane 22enne trovato in possesso, anche, di diverse dosi di sostanza stupefacente. La cartuccia era stata rinvenuta nella camera da letto del giovane all’interno di un’abitazione nel Quartiere di Paolo VI, dove viveva con il padre, ma nella circostanza non era stata trovata alcuna arma da sparo. Sulla scorta dei numerosi precedenti per violenza privata, interruzione di pubblico servizio, danneggiamento fraudolento di beni assicurati ...