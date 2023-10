(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Città della Pieve: il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, aveva anche 365 euro in contanti e un cellulare

Scafati : 27enne arrestato per spaccio - nascondeva in auto 50 grammi di cocaina

Roma - nascondeva un Revolver e la cocaina nell’armadio : 30enne in manette

Città della Pieve: il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, aveva anche 365 euro in contanti e un cellulare

Nascondeva cocaina in casa, giovane condannato castelloincantato.it

Nascondeva la cocaina nello specchietto retrovisore: arrestato LA NAZIONE

Città della Pieve: il malvivente, già noto alle forze dell'ordine, aveva anche 365 euro in contanti e un cellulare ...Arrestati in flagrante due complici: un italiano e un albanese. La polizia ha sequestrato panetti di hashish pronti da tagliare e mezzo chilo di cocaina suddivisa in dosi ...