Nasce il portale europeo degli studenti Erasmus

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sarà il primo giornale-dedicato interamente aglidi tutta Europa, in lingua inglese, che unirà le informazioni di servizio al racconto dell'esperienza dei tantissimiche ne sono stati, ne sono e ne saranno protagonisti. Le Università e gli altri player del più vincente programma dell'Unione Europea avranno finalmente la possibilità di presentare (ed arricchire) la propria offerta formativa di carattere internazionale in un unico, dando la possibilità ai futuridi scegliere il proprio percorso di studi anche alla luce delle opportunità internazionali esistenti in un determinato Corso di Laurea. Sarà il primo luogo informativo-narrativo a livello mondiale dedicato all'e all'Europa, che sarà raccontata attraverso ...