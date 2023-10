Napoli vuole Conte | il tecnico | “Voglio stare fermo e godermi la famiglia”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) L’ex allenatore di Juventus e Tottenham. Antonio, ha ‘bloccato’ le voci relative ad un possibile approdo alal posto di Garcia. CALCIO. Antonio, ex allenatore di club come Juventus, Inter e Tottenham, ha dissipato le voci di un suo possibile ingresso alla guida del. In un post sui suoi account social ufficiali, ha chiarito che, nonostante le speculazioni di mercato che lo collegano a club di risonanza, al momento non ha alcuna intenzione di tornare in pista: “Sento voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma per orasolamenteil tempo con la mia,” ha dichiarato. Questa affermazione arriva dopo le insistenti voci delle ultime ore che lo vedevano come possibile sostituto di Rudi Garcia ...