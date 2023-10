Napoli | senti Krol | 'Servito poco Osimhen con la Fiorentina Martinez Quarta? Il libero esiste ancora'

Napoli - De Laurentiis e il retroscena sull'allenatore : 'Thiago Motta non se la sentì - meno male che Luis Enrique disse no'

il profumo intenso del vero caffè di. Goditi la forza aromatica dei suoi chicchi appena tostati. Fai la scelta giusta, il suo carattere deciso e persistente lascia una piacevole e ...

Napoli, senti l’ex Aronica: “Garcia è nel pallone, Osimhen e Kvara sono scontenti” Mediagol.it

Napoli, senti Conte! “La mia decisione è questa, ma nel percorso…” Calcio in Pillole

Ruud Krol è intervenuto in un'intervista a Violanews. Queste le sue parole: "Ovviamente, io guardo sempre il mio Napoli. Gli azzurri ha perso contro una Fiorentina molto ben messa fisicamente, lucida ...Ha studiato la rosa del Napoli ed è stimolato ad allenarla. Ha chiaro in testa come far giocare gli azzurri per farli rendere al meglio Conte ha già studiato la rosa del Napoli, scrive la Gazzetta del ...