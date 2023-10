Napoli | Rosolino | “Garcia? Così non va bene Sul sostituto…”

Leggi su notizie

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Massimiliano, ex nuotatore e grande tifoso del, in esclusiva ai nostri microfoni: “Io sono contrario al cambio allenatore, manon va”.sì ono. E’ questo il dilemma che ormai da giorni c’è a. I risultati non stanno arrivando e De Laurentiis sta ragionando se esonerare il proprio tecnico. Da parte del presidente partenopeo, come ammesso lui stesso a margine di un evento a Roma, nessuna fretta nella scelta. L’obiettivo questa volta è quello di non sbagliare per non rischiare di dover cambiare ancora, ma il destino dell’allenatore francese sembra essere ormai segnato.in esclusiva ai nostri microfoni sul– Notizie.com – © LapresseMa cosa pensano i tifosi deldi ...