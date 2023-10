Napoli | oggi il primo incontro da De Laurentiis e Antonio Conte Bargiggia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Il giornalista Paoloha diffuso la notizia secondo cuidovrebbe andare in scena ilda il presidente del, Aurelio De, e l’allenatore. Lo ha scritto su Twitter: BREAKING NEWS:di persona tra @ADe. Il presidente del @sscproverà a convincere il tecnico a prendere la squadra in corsa subentrando a Garcia. — Paolo(@Paolo) October 11, 2023 L'articolo ilsta.

Valon Behrami fa il nome di chi dovrebbe essere il prossimo allenatore del, squadra della quale ha parlato così Valon Behrami ha giocato nel, in qualità di opinionista tv, dice la sua sulle difficoltà del club campione d'Italia e avanza una candidatura per la panchina: Igor Tudor, uno che conosce bene. TUDOR ...

De Laurentiis: "Con Garcia momento no. Supercoppa in Arabia da deficienti" La Gazzetta dello Sport

Antonio Conte al Napoli, De Laurentiis prova il grande colpo ilmattino.it

NAPOLI - Chissà quanto si sarà trattenuto De Laurentiis per evitare di esternare tutto il suo malumore nei confronti del tecnico Garcia, da lui scelto la scorsa estate per sostituire Luciano Spalletti ...La Fiorentina non seguirà il Napoli nella protesta avviata da De Laurentiis per la disputa in Arabia della manifestazione. Lo scrive l'edizione fiorentina di Repubblica: "Tra Rocco Commisso e Aurelio ...