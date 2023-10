Napoli | Moggi | “Conte uno dei migliori allenatori ma difficile che vada d’accordo con De Laurentiis”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Antoniopotrebbe diventare il prossimo allenatore delal posto di un Rudi Garcia sempre più lontano ormai dalla panchina dei campioni d’Italia in carica. C’è però chi non prevede un futuro roseo nell’eventuale rapporto tra il tecnico salentino e il patron del club. “Antonio è uno sanguigno, non mi sembra la persona adatta per gestire il rapporto con Aurelio De. La vedo dura che possano andare”. Così all’Adnkronos Lucianoin merito all’eventualità che l’ex centrocampista e allenatore della Juventus possa sedersi sulla panchina del. “Come tecnico è sicuramente uno deiin circolazione ma la convivenza con il presidente della vedrei molto a rischio -sottolinea l’ex direttore generale della ...