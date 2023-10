Napoli – Il Mattino | De Laurentiis aspetta il sì di Conte ma ha già un piano B

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Terremoto in casa: Aurelio Deuna risposta da Antonio. Il presidente azzurro, infatti, dopo i risultati ottenuti finora sembra aver perso la fiducia nel tecnico francese attualmente al comando della panchina del. Nulla di certo per il momento, anzi Rudi Garcia è arrivato a Castelvolturno per riprendere gli allenamenti con L'articolo