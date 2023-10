Napoli | gli incassi della qualificazione in Champions coprirebbero l’ingaggio di Conte Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) De Laurentiis ha detto tutto questa volta, non si è nascosto dietro giri di parole, ma ha affrontato il problema di petto. Ha ammesso il suo errore nello scegliere il tecnico francese a inizio stagione e ammesso che la situazione è critica al momento. Di più non poteva dire in pubblico, non poteva raccontare delle trattative in corso con Antonioper affidargli la panchina dele non poteva ancora ufficializzare l’esonero di Garcia che potrebbe arrivare in questa sosta dal campionato, per permettere alla squadra di ripartire con una marcia diversa al riavvio. Sono stati due giorni intensi quelli che hanno succeduto la sfida contro la Fiorentina, prima la presa di coscienza del presidente, poi la pubblica delegittimazione del tecnico francese. Ora manca solo il passo finale, trovare l’accordo con Antonioche non si è ...