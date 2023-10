Napoli | Antonio Conte | “Per adesso ribadisco la volontà di stare fermo”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)per ora dice no ad un possibile incarico di allenatore nel bel mezzo della stagione. L’ex allenatore di Juventus e Inter, accostato in queste ore alla panchina traballante di Rudi Garcia al, è intervenuto sui social per ribadire la sua posizione: “Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, mache perc’è solo ladi continuare ae godermi la famiglia”. Nelle ultime ore si erano accumulate le voci su presunti contatti tra il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis e. Al momento, però sembra sfumare l’opzione legata al tecnico italiano. Al momento ilè quinto, con 14 punti, 17 gol fatti e 9 subiti ...

