Nadef Smi | “Invertire la rotta per garantire il carattere universale e solidale del SSN”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Pina Onotri, segretario Generale del Sindacato Medici Italiani interviene in merito alla discussione sulla Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza () Roma – «La riduzione del Pil sulla spesa sanitaria che passerà dal 6,7% del 2022 al 6,1% del 2026 ,impatterà in maniera negativa sui bisogni di salute del nostro paese e avrà gravi ripercussioni sulla qualità delle cure e dell’assistenza sanitaria dei cittadini italiani. Uno scenario preoccupante considerando, anche, il progetto di autonomia differenziata che alimenterà una maggiore sperequazione nell’ erogazione dei servizi sanitari su tutto il territorio nazionale» così Pina Onotri, Segretario Generale SMI in merito alla discussione sulla(Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza) che approda oggi in Aula a Montecitorio. «Ci chiediamo, con questo ...