Nadef | ok Camera a scostamento di bilancio con 224 sì In serata incontro Meloni-capigruppo su manovra

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Sul tavolo del consiglio dei ministri previsto lunedì 16 ottobre, secondo quanto si apprende, sono attesi il Documento programmatico di, che va inviato a Bruxelles, la legge die il decreto fiscale collegato alla. Quest’ultimo dovrebbe contenere, tra l’altro, le norme per l’avvio dal primo gennaio della global minimum tax

**Nadef : in aula alla Camera l'11 ottobre**

Nadef - ok della Camera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio. Fitch : “Allentamento degli obiettivi”

...dalla maggioranza nella risoluzione sulla2023 e sulla Relazione al Parlamento con la richiesta di scostamento dagli obiettivi programmatici di indebitamento netto, depositata alla. Bof ...

Nadef, ok Camera a scostamento di bilancio con 224 sì. In serata ... Il Sole 24 ORE

Nadef, via libera della Camera allo scostamento di bilancio Agenzia ANSA

La Camera ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nadef e la richiesta di scostamento di bilancio da 3,2 miliardi nel 2023 e 15,7 miliardi nel 2024 con 224 sì e 127 no. Era rich ...L'Aula della Camera approva la risoluzione presentata dalla maggioranza allo scostamento di bilancio (6-58) con 224 sì e 127 no. Per questa era richiesta la maggioranza assoluta dei componenti. La ...