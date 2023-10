Nadef | Braga Pd | ' una presa in giro | non c' è niente | no anche allo scostamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Roma, 11 ott (Adnkronos) - "Questo documento è una grandeine un pericolo per il Paese". Lo ha detto in aula Chiara, capogruppo del Pd alla Camera, annunciando il voto "convintamente contro" alladel suo gruppo. "Unache fotografa tre macigni: le previsioni di crescita 2024 sovrastimate; le previsioni sul debito con un obiettivo irrealistico; gli interessi sul debito pubblico con una situazione che è preoccupante", ha spiegato. "In questo documento non c'èdi tutto quello che servirebbe. E non possiamo votare unoche è di fatto una delega in bianco, senza nessuna garanzia di avere risorse dove servirebbero, a partire dalla Sanità pubblica", ha sottolineato l'esponente del Pd.