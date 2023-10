Nadef | alla Camera 224 sì allo scostamento di bilancio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Laha approvato la risoluzione di maggioranza sullodicon 224 voti a favore e 127 contrari. Pd, Azione-Italia Viva, M5S non hanno esitato a mostrare la loro contrarietà sul: la polemica del Pd, M5S e Iv In Aula il capogruppo del Pd, Chiara Braga, ha affermato: “Questo L'articolo proviene da Il Difforme.

Nadef - Upb : economia in rallentamento - incertezza dalla guerra in Medio Oriente

... e della genitorialità, volte ancheconciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari". Così si legge nella risoluzione di maggioranza sulla, approvata oggi dalla Camera. Nel ...

Nadef, ok Camera a scostamento di bilancio con 224 sì. In serata incontro Meloni-capigruppo su ... Il Sole 24 ORE

Nadef, ok della Camera alla risoluzione di maggioranza sullo scostamento di bilancio Il Fatto Quotidiano

Roma, 11 ott. (askanews) - Via libera della Camera allo scostamento di bilancio chiesto dal governo e alla Nota di aggiornamento al Def. Entrambe le votazioni si sono concluse con 224 sì e 127 no. Per ...Attualmente, il 50% degli over 60 non riceve la dose di vaccino antinfluenzale, oppure non ha accesso ai vaccini più adatti, cosiddetti “potenziati”, contrariamente alle raccomandazioni del Ministero ...