Muta dei canarini | quando avviene e cosa fare

Leggi su funweek

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Isono uccelli da compagnia noti per il loro canto melodioso e i colori vivaci. Poco si sa di un particolare aspetto della loro vita: la. Si tratta di un processo naturale che coinvolge la sostituzione delle penne vecchie con delle nuove; di solito, iniziail canarino ha raggiunto l’età di circa 6-12 settimane e può ripetersi più volte all’anno.ladei? Laneiè un processo regolare e necessario per mantenerli in salute e in buone condizioni. La frequenza dellapuò variare da un individuo all’altro, ma è spesso influenzata da fattori come la stagione e le condizioni ambientali. Laprincipale si verifica di solito una o ...