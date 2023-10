Mps | Mussari e tutti gli altri imputati assolti in Cassazione

...inammissibile il ricorso della procura generale di Milano contro la sentenza di Appello pronunciata nel maggio 2022 che aveva assolto tra gli altri l'allora presidente diGiuseppee l'...

Mps, la Cassazione conferma le assoluzioni per Mussari e Vigni sul caso derivati: diventano definitive la Repubblica

Mps, Cassazione conferma assoluzione per Mussari e Vigni Il Sole 24 ORE

La Cassazione ha dichiarato "inammissibile" il ricorso della Pg di Milano Gemma Gualdi contro le assoluzioni di tutti i 15 imputati per le presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata ...Questo castello di accuse che si e’ dipanato in vari processi non ha retto” ha commentato l’avvocato Fabio Pisillo, difensore di Mussari dopo la sentenza della Cassazione che ha reso definitive le ...