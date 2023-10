Mps | Cassazione conferma le assoluzioni di Mussari e Vigni

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Sono stati assolti in via definitiva dalla Corte dii t 1quindici imputati del processo Mps. Tra questi l'ex - presidente Giuseppe, l'ex - Dg ...

Mps vola in Borsa - scommesse su assoluzioni in Cassazione

A guidare il listino milanese e'(+5,69%), che fa uno scatto dopo l'assoluzione dellaper l'ex presidente dell'istituto, Giuseppe Mussari, e l'ex direttore generale, Antonio Vigni. ...

Mps, colpo di scena: la Cassazione respinge il ricorso dell’accusa e conferma l’assoluzione di Mussari e Vigni Milano Finanza

Mps scatta in Borsa dopo richiesta di conferma assoluzione per Mussari e Vigni Il Sole 24 ORE

Mps chiude in forte rialzo a Piazza Affari (+5,69%) in attesa della sentenza della Cassazione su presunte irregolarità nelle operazioni di finanza strutturata. Richieste di risarcimento danni per 4,1 ...Listini contrastati in Europa e negli Usa ma Piazza Affari ancora in rialzo grazie all’exploit di Mps ma anche alla maggior fiducia sullo stop al rialzo dei tassi per effetto della nuova guerra – Nubi ...