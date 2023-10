MotoGP GP Indonesia | Quartararo | “Speriamo di replicare il risultato dello scorso anno”

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Le Yamaha di Fabioe di Franco Morbidelli scaldano i motori in vista del Gp diin programma questo fine settimana. “Torniamo di nuovo a Mandalika dopo tanto tempo. Sono felice di essere in. I tifosi qui mi trattano davvero bene, quindi darò il massimo, come sempre, per ottenere un buon. L’sono salito sul podio.di poter ottenere un altro buonquest’. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso qui e questo significa che dobbiamo sfruttare al meglio le FP1 per essere pronti per le prove”, ha detto il pilota francese. “Torniamo a Mandalika, un tracciato che mi piace. L’abbiamo fatto bene qui sotto ...

MotoGP - Bezzecchi e Marini in viaggio verso l’Indonesia : atteso il via libera per la gara

MotoGP - Bagnaia : “Arrivo carico in Indonesia - voglio lottare per la vittoria”

...Francesco Bagnaia ' Sono molto contento di tornare a correre in. Il circuito di Mandalika si trova in un posto davvero bellissimo e la passione che il pubblico indonesiano ha per la...

MotoGP: la lotta Bagnaia-Martín riparte dall'Indonesia Virgilio

MotoGP, orari e dove vedere il GP Indonesia a Mandalika Sky Sport

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Il Ducati Lenovo Team è pronto a tornare in pista questo fine settimana per affrontare il quindicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, in programma ...Pecco Bagnaia arriva in Indonesia ancora da leader del mondiale ma con la corsa al titolo più aperta che mai.